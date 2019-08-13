В пострадавшем от взрывов поселке Каменка могут снять режим ЧС

Ситуация в пострадавшем от взрывов боеприпасов поселке Каменка под Ачинском стабилизировалась. Режим ЧС могут снять уже сегодня, 13 августа. К тому же власти обещают восстановить движение по железной дороге.

«Если не появится дополнительных обстоятельств, то в первой половине дня будет организован транспорт для жителей Каменки, которые в сопровождении военных смогут зайти в свои дома», - сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

На территории поселка возобновляют работы по ликвидации последствия взрывов. К 25 августа планируют восстановить школу, детский сад и ФАП. Восстановить частные и многоквартирные дома обещают в течение двух недель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Кроме того, в результате взрывов повреждена котельная, ее также отремонтируют.

Напомним, пожар и серия взрывов на складе артиллерийских боеприпасов произошли 5 августа. Повторная серия взрывов состоялась 9 августа. Население было эвакуировано в безопасную зону.