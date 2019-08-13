В Красноярске на Енисейском рынке оперативно локализовали пожар на площади 2,5 тысячи кв. м.

Пострадавших и погибших в результате пожара на складе Енисейского рынка нет. Возгорание, которое началось накануне в 18:00, локализовали спустя полтора часа.

«На тушение пожара от МЧС России привлекается 53 человека, 20 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника первой пожарно-спасательной части города Романа Либерта, площадь пожара составила 2,5 тысячи кв. м. Горело четырехэтажное здание, в которое за несколько часов до ЧС завезли продукты. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных, отмечает корреспондент Sibnovosti.ru. Причины пожара устанавливаются.

Добавим, что клубы черного дыма от пожара в Северном было видно практически во всех районах города.