Родственники убитого на трассе в Красноярском крае мужчины ищут свидетелей

В середине июля на участке трассы «Кускун-Нарва» погиб мужчина — его тело нашли рядом с поворотом на Тетреж. По данным волонтеров красноярского движения «Поиск пропавших детей», с 46-летним потерпевшим жестоко расправились неизвестные. Сейчас родственники погибшего разыскивают свидетелей убийства. Они предполагают, что мужчина мог сесть в машину, где и стал жертвой преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В период с 15 часов 17.07.2019 до 04 часов 30 минут, мужчина, изображенный на фото, шел по автодороге по направлению от д. Кускун в п. Камарчага. Был одет: в спортивную куртку серого цвета со вставками в виде полосок на рукавах , джинсовую рубашку темно-синего цвета, футболку красного цвета с горизонтальными полосками белого цвета, черные джинсы и кроссовки. При себе у него находилась сумка дорожная темного цвета», — рассказали о приметах потерпевшего.

Всех, кто видел мужчину, просят сообщить информацию по телефонам: 83914921412 (дежурная часть), 89233260337 (ОУР), 83914921404, 89233736931 (Уярский МСО).

Фото: читатели Sibnovosti.ru