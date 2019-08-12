12 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Родственники убитого на трассе в Красноярском крае мужчины ищут свидетелей

Главная Происшествия
Красноярск
14:05 12 Августа 2019
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В середине июля на участке трассы «Кускун-Нарва» погиб мужчина — его тело нашли рядом с поворотом на Тетреж. По данным волонтеров красноярского движения «Поиск пропавших детей», с 46-летним потерпевшим жестоко расправились неизвестные. Сейчас родственники погибшего разыскивают свидетелей убийства. Они предполагают, что мужчина мог сесть в машину, где и стал жертвой преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

«В период с 15 часов 17.07.2019 до 04 часов 30 минут, мужчина, изображенный на фото, шел по автодороге по направлению от д. Кускун в п. Камарчага. Был одет: в спортивную куртку серого цвета со вставками в виде полосок на рукавах , джинсовую рубашку темно-синего цвета, футболку красного цвета с горизонтальными полосками белого цвета, черные джинсы и кроссовки. При себе у него находилась сумка дорожная темного цвета», — рассказали о приметах потерпевшего. 

Всех, кто видел мужчину, просят сообщить информацию по телефонам: 83914921412 (дежурная часть), 89233260337 (ОУР), 83914921404, 89233736931 (Уярский МСО).

Родственники убитого на трассе в Красноярском крае мужчины ищут свидетелей

Фото: читатели Sibnovosti.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

12 Августа 2019 г.
По данным СК, предположительно люди отравились газом
Новости Красноярска: На красноярской птицефабрике нашли возбудителей сальмонеллеза

На красноярской птицефабрике нашли возбудителей сальмонеллеза

12 Августа 2019 г.
Более 13 тонн мяса отправили на термическое обеззараживание
Новости Красноярска: Трое детей пострадали в ДТП на Енисейском тракте

Трое детей пострадали в ДТП на Енисейском тракте

12 Августа 2019 г.
В аварии виноват пьяный водитель иномарки
Новости Красноярска: Жителям красноярской Каменки вернули украденные вещи

Жителям красноярской Каменки вернули украденные вещи

11 Августа 2019 г.
Один мародер арестован
Новости Красноярска: Эвакуированным жителям Каменки улучшили условия проживания

Эвакуированным жителям Каменки улучшили условия проживания

11 Августа 2019 г.
Пункт временного размещения перенесли в общежитие Малиновского сельхозтехникума
Новости Красноярска: Взрывы на складе боеприпасов в Каменке повторились: пострадали восемь человек

Взрывы на складе боеприпасов в Каменке повторились: пострадали восемь человек

9 Августа 2019 г.
Эти новости здесь никогда не закончатся
Новости компаний
12/08
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
09/08
Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

8 Августа 2019 г.
Сейчас расследуется 15 уголовных дел
Новости Красноярска: На гражданина Китая завели 10 дел за незаконный вывоз красноярского леса

На гражданина Китая завели 10 дел за незаконный вывоз красноярского леса

9 Августа 2019 г.
Мужчина руководил одной из компаний
Новости Красноярска: В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

8 Августа 2019 г.
Водитель погиб на месте
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356