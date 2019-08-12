На красноярской птицефабрике нашли возбудителей сальмонеллеза

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на красноярской птицефабрике возбудителей опасных бактерий Salmonella Enteritidis. При употреблении мяса курицы можно заразиться сальмонеллезом, рассказали в ведомстве. Нарушения нашли в образцах продукции «Налобинской птицефабрики».

«При проведении проверки на птицефабрике, организованной специалистами управления Россельхознадзора по факту выявления возбудителя сальмонеллеза, дополнительно были отобраны образцы от убоя птицы данного корпуса птицефабрики, проведенного после первичного отбора проб, для лабораторного тестирования. По результатам лабораторных исследований в двух исследуемых образцах обнаружен возбудитель Salmonella Enteritidis», — рассказали в ведомстве.

В результате более 13 тонн мяса отправили на переработку. Сначала продукция прошла термическое обеззараживание.

На птицефабрике ввели карантин. Сейчас специалисты проводят в корпусах мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами. На руководителей предприятия завели административные дела по ст. 10.8 и ст. 14.43 КоАП РФ. Санкции предусматривают серьезные штрафы.

Фото: Россельхознадзор