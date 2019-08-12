Трое детей пострадали в ДТП на Енисейском тракте

На 17 км Енисейского тракта 11 августа произошла авария, в результате которой пострадали пять человек. Водитель иномарки Land Cruiser въехал в машину Ford Focus, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

После удара автомобили не смогли остановиться и зацепили припаркованный на обочине ВАЗ-2103. В результате все участники ДТП оказались в кювете.

«Водитель и пассажир иномарки Ford получили незначительные травмы. Три ребенка 4, 6 и 12 лет были доставлены в больницу», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что маленькие дети сидели в специальных креслах, а 12-летняя девочка была пристегнута ремнем безопасности.

Все участники массовой аварии прошли медосвидетельствование. Алкоголь в крови обнаружили у 56-летнего водителя Toyota Land Cruiser.

Видео: ЧП Красноярск