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Трое детей пострадали в ДТП на Енисейском тракте

Главная Происшествия
Красноярск
10:45 12 Августа 2019
дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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На 17 км Енисейского тракта 11 августа произошла авария, в результате которой пострадали пять человек. Водитель иномарки Land Cruiser въехал в машину Ford Focus, рассказали в пресс-службе ГИБДД. 

После удара автомобили не смогли остановиться и зацепили припаркованный на обочине ВАЗ-2103. В результате все участники ДТП оказались в кювете. 

«Водитель и пассажир иномарки Ford получили незначительные травмы. Три ребенка 4, 6 и 12 лет были доставлены в больницу», — рассказали в ведомстве. 

Отмечается, что маленькие дети сидели в специальных креслах, а 12-летняя девочка была пристегнута ремнем безопасности.

Все участники массовой аварии прошли медосвидетельствование. Алкоголь в крови обнаружили у 56-летнего водителя Toyota Land Cruiser. 

Видео: ЧП Красноярск

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