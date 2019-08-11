Жителям красноярской Каменки вернули украденные вещи

Полицейские задержали мародера, обокравшего оставленные после взрывов дома в поселке Каменка Ачинского района. Похищенные вещи удалось найти и вернуть владельцам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МВД по Красноярскому краю, задержанному всего 19 лет. Он был арестован, уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как рассказали в полиции, из нескольких квартир пропали в общей сложности 54 тыс. руб., ювелирные украшения, ТВ-приставка, колонки, мобильный телефон, ноутбук, бытовая техника и даже монеты из копилки. Найденные вещи пострадавшим вернули начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий и руководитель следственного отдела МО МВД «Ачинский» Ольга Коваленко.

Фото: сайт главного управления МВД по Красноярскому краю