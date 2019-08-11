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Эвакуированным жителям Каменки улучшили условия проживания

Главная Происшествия
Красноярск
13:02 11 Августа 2019
пункт, взрыв, эвакуация
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителей поселка Каменка Ачинского района перевели из пункта временного размещения (ПВР) в спортивной школе поселка Малиновка в общежитие Малиновского сельскохозяйственного техникума. Они были эвакуированы после серии взрывов боеприпасов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства Красноярского края, в ПВР находится 52 человека. В том числе шесть детей, для которых, помимо прочего, оборудована игровая комната.

Взрывы в Каменке на территории арсенала войсковой части 58661-49 прекратились в минувшую пятницу. Подрыв боеприпаса произошел, по предварительным данным, в результате попадания молнии. Как писали Sibnovosti.ru, сообщалось о восьми пострадавших, пятеро из которых - пассажиры пассажирского поезда.

По данным городских властей, значительный ущерб получили два дачных строения в садовом обществе «Чистый ручей».

Фото: официальный интернет-портал Ачинска

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