Эвакуированным жителям Каменки улучшили условия проживания

Жителей поселка Каменка Ачинского района перевели из пункта временного размещения (ПВР) в спортивной школе поселка Малиновка в общежитие Малиновского сельскохозяйственного техникума. Они были эвакуированы после серии взрывов боеприпасов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства Красноярского края, в ПВР находится 52 человека. В том числе шесть детей, для которых, помимо прочего, оборудована игровая комната.

Взрывы в Каменке на территории арсенала войсковой части 58661-49 прекратились в минувшую пятницу. Подрыв боеприпаса произошел, по предварительным данным, в результате попадания молнии. Как писали Sibnovosti.ru, сообщалось о восьми пострадавших, пятеро из которых - пассажиры пассажирского поезда.

По данным городских властей, значительный ущерб получили два дачных строения в садовом обществе «Чистый ручей».

Фото: официальный интернет-портал Ачинска