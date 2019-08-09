Взрывы на складе боеприпасов в Каменке повторились: пострадали восемь человек

Вечером, 9 августа, стало известно о повторной серии взрывов в поселке Каменка под Ачинском. СМИ сообщают о восьми пострадавших. Среди них пятеро гражданских (пассажиры поезда рядом со станцией Улуй), один военный и двое полицейских. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В краевом правительстве сообщили, что взрывы произошли при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС.

«В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка. Из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни», - говорится в сообщении.

В администрации заявили о пяти раненых. Напомним, первая серия взрывов под Ачинском произошла 5 августа. Тогда в результате ЧП пострадали 13 человек.

фото: ЧП Ачинск