В правительстве пообещали до 50 тысяч рублей пострадавшим от взрывов под Ачинском

В краевом правительстве рассказали, какой ущерб инфраструктуре нанесли взрывы на военном складе боеприпасов под Ачинском. Также на совещании озвучили суммы, которые готовы перечислить пострадавшим. Так, каждой семье выплатят материальную компенсацию – до 50 тысяч рублей. Деньги предназначены для тех, чье имущество было утрачено или сильно повреждено в результате ЧП. По 10 тысяч рублей полагается людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом 9 августа сообщил председатель правительства Юрий Лапшин. Деньги уже начали поступать жителям Ачинского района.

Комиссия продолжает оценивать ущерб от взрывов на военном арсенале. Пострадали минимум семь социальных объектов: школа и детский сад в Каменке, три фельдшерско-акушерских пункта и другие.

«Работы по их восстановлению уже начаты, чтобы до начала учебного года необходимо обеспечить полноценное функционирование этих учреждений», - рассказали в правительстве.

Сильно пострадали жилые дома и квартиры жителей Каменки – необходимо восстановить 1200 окон. Восемь частных построек полностью уничтожены осколками. В администрации пообещали решить проблему тех, кто потерял жилье из-за ЧП.

«Сроки очень сжатые. На вопрос, когда, как, какими силами и какими источниками восстанавливать утраченное жилье, мы сможем ответить в начале следующей недели. Максимум усилий будет приложено к тому, чтобы люди получили постоянное жилье до наступления холодов», - подчеркнул глава правительства края.

Взрывы также повредили резервную линию электропередач, которая питает Ачинск. В срочном порядке требуется восстановить 4 км. сетей, чтобы не допустить впоследствии нарушения электроснабжения.

Напомним, взрывы на складе артиллерийских боеприпасов начались 5 августа. Их спровоцировал пожар. В результате происшествия пострадали 13 человек, один пожарный погиб. В Ачинском районе пришлось ввести режим ЧС. Власти эвакуировали людей, проживающих в опасной зоне. На данный момент люди вернулись в свои дома.