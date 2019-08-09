Следователи назвали причину обысков в кабинетах красноярских полицейских

Представители краевого следственного комитета назвали причину обысков в отделении УЭБиПК ГУ МВД в Красноярске. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении 38-летнего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Высокопоставленного полицейского обвинили в мошенничестве, совершенном в 2016 году.

«По версии следствия, в 2016 году обвиняемый пообещал предпринимателю освободить его предприятие от налоговой проверки, попросив 600 тысяч рублей для якобы передачи их сотрудникам налоговой инспекции.Денежные средства были переданы обвиняемому, но налоговая проверка не прекратилась. По ее результатам предприниматель был привлечен к установленной законом ответственности», — рассказали следователи.

8 августа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников управления. Силовики изъяли документы и отчеты, представляющие интересы для следствия.

Отмечается, что обвиняемого арестовали на два месяца. Уголовное дело расследуется.