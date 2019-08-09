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Жители Ачинска заметили столб дыма над Каменкой

Главная Происшествия
Красноярск
13:59 9 Августа 2019
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В пострадавшей от взрывов Каменке снова произошел пожар. Столб дыма в поселке под Ачинском заметили местные жители. Фотографии опубликованы 9 августа в социальных сетях. 

Жители Ачинского района волнуются, что снова загорелся военный склад с артиллерийскими снарядами. Пожар в Каменке 5 августа спровоцировал серию взрывов, пострадали 13 человек, есть один погибший. В районе ввели режим ЧС, а жителей пришлось эвакуировать в близлежащие поселки и Красноярск. 

В пресс-службе ГУ МЧС по краю журналистам рассказали, что на этот раз пожар не связан с военным объектом. Дым появился из-за обычного пожара. Горит одно из зданий. По словам местных жителей, это может быть склад. В тушении участвует военная техника. 

«В Каменке произошел пожар — по предварительной информации горел жилой дом. Со взрывами в части это никак не связано. По уточненной информации, тушением занимаются военные, пожарных внутрь не пускали», — рассказали в ГУ МЧС по краю. 

Фото: vk.com/achpod

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