На гражданина Китая завели 10 дел за незаконный вывоз красноярского леса

Красноярская таможня завела 10 уголовных дел на 52-летнего жителя Китая. Мужчину, который фактически руководил одной из красноярских компаний, обвинили в незаконном вывозе сосны в объеме 55 тысяч кубометров. Иностранец подделал разрешительные документы и не заплатил в казну 142 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, в отношении лесоматериалов из сосны при наличии у организации разрешительного документа ставка вывозной таможенной пошлины снижается с 80% до 15% от стоимости товара, чем и воспользовался мужчина. Таким образом, он уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 142 млн рублей», — говорится в сообщении.

В результате гражданину Китая грозит тюремный срок. Санкции 10 статей уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.