На Мининских столбах под Красноярском насмерть разбился мотоциклист. Об этом говорится в сводках КГКУ «Спасатель» за 8 августа.

Подробности трагедии пока не сообщаются. Известно, что тело погибшего байкера спасатели передали полиции.

«Выезд по сообщению ЕДДС Емельяново, что на Мининских столбах разбился мотоциклист, требуется эвакуация, тело мужчины транспортировали, передали полиции. Погиб 1 человек», — говорится в сводках.

Мининские столбы — это памятник природы краевого значения. Они находятся на левом берегу Енисея в бассейне речки Малая Лиственная, между Емельяновским районом и городом Дивногорском.

Отметим, что передвигаться на мотоцикле по территории Мининских столбов запрещено.

Фото: ant-sad.narod.ru