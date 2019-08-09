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В Красноярске высокопоставленных полицейских подозревают в мошенничестве

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Красноярск
08:31 9 Августа 2019
уголовное, полиция, мошенничество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю прошли обыски. По данным СМИ, высокопоставленных полицейских подозревают в мошенничестве и получении взятки - под подозрением заместитель начальника отдела Евгений Мотин. Он задержан. Официальных комментариев в краевом МВД и управлении ФСБ пока не предоставляют, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, это не первое громкое дело о мошенничестве среди высокопоставленных сотрудников силовых структур. В суд переданы материалы на бывшего заместителя начальника краевой полиции за «превышение должностных полномочий». В 2012 году замруководителя подписал акты приемки работ при строительстве СИЗО в Норильске. В результате работы выполнены не были, а ведомство лишилось 200 млн рублей. Уголовное дело на заместителя руководителя направлено в Центральный суд Красноярска. В 2012 году должность занимал Александр Кузнецов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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