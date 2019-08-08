Бывшего мэра Боготола приговорили к реальному сроку за мошенничество

Бывшего мэра Боготола осудили за мошенничество — чиновника приговорили к шести годам тюрьмы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Имя бывшего градоначальника в ведомстве не называют. Как ранее писали Sibnovosti.ru, осужденным стал Андрей Артибякин, который занимал пост мэра в 2014 году.

Напомним, пять лет назад глава Боготола вместе с депутатом местного Горсовета использовали поддельный договор найма квартиры, чтобы создать видимость проживания человека в аварийном доме. После этого «нуждающийся» получил жилье в новой квартире как переселенец.

«В результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб в сумме 1,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

На участников преступной группы завели уголовное дело. Защита экс-мэра пыталась обжаловать приговор, настаивая на невиновности обвиняемого. Суд незначительно снизил срок. Чиновник будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Отмечается, что квартиру передали в собственность администрации Боготола.