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Бывшего мэра Боготола приговорили к реальному сроку за мошенничество

Главная Происшествия
Красноярск
15:28 8 Августа 2019
красноярск, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывшего мэра Боготола осудили за мошенничество — чиновника приговорили к шести годам тюрьмы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Имя бывшего градоначальника в ведомстве не называют. Как ранее писали Sibnovosti.ru, осужденным стал Андрей Артибякин, который занимал пост мэра в 2014 году. 

Напомним, пять лет назад глава Боготола вместе с депутатом местного Горсовета использовали поддельный договор найма квартиры, чтобы создать видимость проживания человека в аварийном доме. После этого «нуждающийся» получил жилье в новой квартире как переселенец.

«В результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб в сумме 1,7 млн  рублей», — говорится в сообщении. 

На участников преступной группы завели уголовное дело. Защита экс-мэра пыталась обжаловать приговор, настаивая на невиновности обвиняемого. Суд незначительно снизил срок. Чиновник будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей. 

Отмечается, что квартиру передали в собственность администрации Боготола. 

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