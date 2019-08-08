8 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Воздух на севере края стал опасен из-за лесных пожаров

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 8 Августа 2019
красноярск, происшествия, воздух
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Эвенкийский район Красноярского края снова накрыла дымка от лесных пожаров. Специалисты Роспотребнадзора проверили его на содержание вредных веществ. В селе Ванавара выявили многократное превышение гигиенических нормативов. 

«В селе Ванавара Эвенкийского района превышены гигиенические нормативы по содержанию взвешенных веществ в 9 раз, взвешенных частиц фракции РМ2,5 в 6 раз, взвешенных частиц фракции РМ10 в 4 раза. 7 августа в одной пробе превышены гигиенические нормативы по содержанию взвешенных веществ в 2,5 раза, взвешенных частиц фракции РМ2,5 в 6,2 раза, взвешенных частиц фракции РМ10 в 3,3 раза», — говорится в сообщении ведомства. 

В воздухе Красноярска и других населенных пунктов края вредных веществ не обнаружено, уверяют специалисты. 

Отмечается, что мониторинг проводился в связи с задымленностью в результате лесных пожаров. В начале августа дымка на севере края рассеялась, однако со сменой направления ветра дым вернулся вновь. 

Фото: Instagram

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Вблизи деревни под Канском вспыхнул лес

Вблизи деревни под Канском вспыхнул лес

8 Августа 2019 г.
Возгорание удалось потушить
Новости Красноярска: В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

8 Августа 2019 г.
Водитель погиб на месте
Новости Красноярска: Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае достиг 2 млрд рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае достиг 2 млрд рублей

8 Августа 2019 г.
Предварительную сумму назвал министр лесного хозяйства
Новости Красноярска: Ущерб от взрывов боеприпасов в Ачинске оценивает специальная комиссия

Ущерб от взрывов боеприпасов в Ачинске оценивает специальная комиссия

8 Августа 2019 г.
Жители сами могут сообщать о повреждениях
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска рухнул кран

На правом берегу Красноярска рухнул кран

7 Августа 2019 г.
Свидетели сообщили о погибшем
Новости Красноярска: Военный склад под Ачинском отремонтируют после пожара и взрывов

Военный склад под Ачинском отремонтируют после пожара и взрывов

7 Августа 2019 г.
Специалисты подсчитывают ущерб
Новости компаний
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жара в Красноярске отступает

Жара в Красноярске отступает

5 Августа 2019 г.
Температура опустится во вторник
Новости Красноярска: Александр Усс: «Самый пик лесных пожаров в Красноярском крае уже позади»

Александр Усс: «Самый пик лесных пожаров в Красноярском крае уже позади»

5 Августа 2019 г.
Губернатор подвел итоги кампании по тушению очагов в лесах
Новости Красноярска: Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

7 Августа 2019 г.
Это частное воздушное судно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356