Воздух на севере края стал опасен из-за лесных пожаров

Эвенкийский район Красноярского края снова накрыла дымка от лесных пожаров. Специалисты Роспотребнадзора проверили его на содержание вредных веществ. В селе Ванавара выявили многократное превышение гигиенических нормативов.

«В селе Ванавара Эвенкийского района превышены гигиенические нормативы по содержанию взвешенных веществ в 9 раз, взвешенных частиц фракции РМ 2,5 в 6 раз, взвешенных частиц фракции РМ 10 в 4 раза. 7 августа в одной пробе превышены гигиенические нормативы по содержанию взвешенных веществ в 2,5 раза, взвешенных частиц фракции РМ 2,5 в 6,2 раза, взвешенных частиц фракции РМ 10 в 3,3 раза», — говорится в сообщении ведомства.

В воздухе Красноярска и других населенных пунктов края вредных веществ не обнаружено, уверяют специалисты.

Отмечается, что мониторинг проводился в связи с задымленностью в результате лесных пожаров. В начале августа дымка на севере края рассеялась, однако со сменой направления ветра дым вернулся вновь.

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