8 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вблизи деревни под Канском вспыхнул лес

Главная Происшествия
Красноярск
10:45 8 Августа 2019
происшествия, канск, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Почти в 2 км от деревни Ивантай под Канском вспыхнул лес. Огонь распространился на площади более 60 тысяч кв. км. Пожарные и полицейские выехали на место — нельзя было допустить, чтобы пожар добрался до населенного пункта. 

«Установлено, что в населенном пункте, рядом с которым произошел лесной пожар, проживают 25 сельчан, в основном это взрослые люди. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении краевой полиции. 

К 10 часам утра возгорание удалось остановить — никто из местных жителей не пострадал. 

Напомним, в результате лесных пожаров в Красноярском крае не пострадал ни одни населенный пункт и объект экономики. Тем не менее, ущерб от природной стихии оценили в 2 млрд рублей. Точную сумму убытков принято считать после пожароопасного сезона, однако в этом году она не превысит показатели последних лет, заявил министр министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

8 Августа 2019 г.
Водитель погиб на месте
Новости Красноярска: Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае достиг 2 млрд рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае достиг 2 млрд рублей

8 Августа 2019 г.
Предварительную сумму назвал министр лесного хозяйства
Новости Красноярска: Ущерб от взрывов боеприпасов в Ачинске оценивает специальная комиссия

Ущерб от взрывов боеприпасов в Ачинске оценивает специальная комиссия

8 Августа 2019 г.
Жители сами могут сообщать о повреждениях
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска рухнул кран

На правом берегу Красноярска рухнул кран

7 Августа 2019 г.
Свидетели сообщили о погибшем
Новости Красноярска: Военный склад под Ачинском отремонтируют после пожара и взрывов

Военный склад под Ачинском отремонтируют после пожара и взрывов

7 Августа 2019 г.
Специалисты подсчитывают ущерб
Новости Красноярска: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь

7 Августа 2019 г.
Горит 880 тысяч га леса
Новости компаний
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На озере в Красноярском крае 10-летняя девочка погибла под винтом моторной лодки

На озере в Красноярском крае 10-летняя девочка погибла под винтом моторной лодки

5 Августа 2019 г.
Лодочник близко подплыл к берегу
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются сильные ливни

На Красноярск надвигаются сильные ливни

6 Августа 2019 г.
Возможно усиление ветра
Новости Красноярска: Александр Усс: «Самый пик лесных пожаров в Красноярском крае уже позади»

Александр Усс: «Самый пик лесных пожаров в Красноярском крае уже позади»

5 Августа 2019 г.
Губернатор подвел итоги кампании по тушению очагов в лесах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356