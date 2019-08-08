Вблизи деревни под Канском вспыхнул лес

Почти в 2 км от деревни Ивантай под Канском вспыхнул лес. Огонь распространился на площади более 60 тысяч кв. км. Пожарные и полицейские выехали на место — нельзя было допустить, чтобы пожар добрался до населенного пункта.

«Установлено, что в населенном пункте, рядом с которым произошел лесной пожар, проживают 25 сельчан, в основном это взрослые люди. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении краевой полиции.

К 10 часам утра возгорание удалось остановить — никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, в результате лесных пожаров в Красноярском крае не пострадал ни одни населенный пункт и объект экономики. Тем не менее, ущерб от природной стихии оценили в 2 млрд рублей. Точную сумму убытков принято считать после пожароопасного сезона, однако в этом году она не превысит показатели последних лет, заявил министр министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов.