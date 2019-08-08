В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

В Назаровском районе Красноярского края взорвался автомобиль, который перевозил сухой лед (двуокись углерода). Водитель фуры погиб на месте, сообщили в пресс-службе полиции.

Установлено, что разрушение грузовой машины произошло в результате технических неисправностей.

«В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыт участок дороги в районе происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа. Угрозы жизни и здоровью гражданам нет», — пояснили в ведомстве.

Как пишет издание «Назарово-Онлайн», взрыв произошел на участке трассы Ачинск-Ужур-Троицкое.

Отмечается, что от грузовика практически ничего не осталось, части машины оказались разбросаны на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Фото: nazarovo-online.ru