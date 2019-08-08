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В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

Главная Происшествия
Красноярск
09:14 8 Августа 2019
происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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В Назаровском районе Красноярского края взорвался автомобиль, который перевозил сухой лед (двуокись углерода). Водитель фуры погиб на месте, сообщили в пресс-службе полиции. 

Установлено, что разрушение грузовой машины произошло в результате технических неисправностей. 

«В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыт участок дороги в районе происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа. Угрозы жизни и здоровью гражданам нет», — пояснили в ведомстве. 

Как пишет издание «Назарово-Онлайн», взрыв произошел на участке трассы Ачинск-Ужур-Троицкое. 

Отмечается, что от грузовика практически ничего не осталось, части машины оказались разбросаны на расстоянии нескольких метров друг от друга. 

Фото: nazarovo-online.ru

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