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Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае достиг 2 млрд рублей

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 8 Августа 2019
ущерб, лесные пожары, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министр лесного хозяйства Красноярского края озвучил предварительную сумму ущерба, причиненного экономике региона в результате лесных пожаров. Димитрий Маслодудов отметил, что убытки считают только в конце лесопожарного периода. Однако уже сейчас очевидно, что ущерб от сгоревшей тайги в Красноярском крае составит 1,5-2 млрд рублей. Впрочем, эта сумма является стандартной.

«По предыдущим годам по существующей методике... она оценивает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает экологический ущерб... Готовится комплексная методика, которая будет оценивать вред человеку и экосистеме, и мы ее ждем. Объем ущерба в расчетный год обычно составляет от 1,5-2 миллиардов рублей. Думаю, что в этом году он не будет ниже», - заявил Маслодудов. 

Отметим, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова начала увеличиваться. Во вторник, 7 августа, город снова накрыла дымка. Следственно-оперативная группа краевой полиции отправилась в Богучанский район для установления причин лесных пожаров. Силовики рассматривают версию умышленных поджогов для сокрытия криминальных вырубок.

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