8 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ущерб от взрывов боеприпасов в Ачинске оценивает специальная комиссия

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 8 Августа 2019
минобороны, ачинск, военные, компенсация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Ачинске началась оценка ущерба, причиненного жителям, после взрывов боеприпасов. Ее проводит специальная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, военных и территориальных прокуратур, командования ЦВО, представители органов внутренних дел и МЧС, а также сотрудники администрации.

«Проводятся мероприятия по осмотру всех жилых домов, в том числе и многоквартирных домов на территории военного городка, где уже начались восстановительные работы. На предмет повреждений осматриваются и ограждающие конструкции домов. Стены домов в порядке, выявили несколько повреждений кровельного полотна, выбиты стекла в окнах. Сегодня будет произведен свод всей информации, а также запланированы силы и средства для оперативного восстановления», - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В военном ведомстве заявили, что инфраструктура города и близлежащих поселков, социальные объекты и жилые дома в результате ЧП не пострадали. В Каменке, где был центр взрывов, повреждены несколько деревянных домов, взрывной волной выбиты окна.

«Специально созданная комиссия Минобороны и краевых властей проведет оценку нанесенного ущерба жилью и социальным объектам населенных пунктов для оказания помощи в восстановления жилья. Для удобства комиссия организует свою работу на базе районного военного комиссариата», - добавили в Минобороны.

Жители, которые самостоятельно обнаружат ущерб от ЧП, могут обратиться в комиссию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что 5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов воинской части поселка Каменка произошел пожар, в результате которого начались взрывы. Детонация продолжалась более 10 часов. В результате ЧП погиб один человек – пожарный, еще 12 человек пострадали. Из Ачинска и окрестностей было эвакуировано 9,5 тысячи человек, более 6 тысяч выехали самостоятельно.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

8 Августа 2019 г.
Водитель погиб на месте
Новости Красноярска: Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае достиг 2 млрд рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае достиг 2 млрд рублей

8 Августа 2019 г.
Предварительную сумму назвал министр лесного хозяйства
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска рухнул кран

На правом берегу Красноярска рухнул кран

7 Августа 2019 г.
Свидетели сообщили о погибшем
Новости Красноярска: Военный склад под Ачинском отремонтируют после пожара и взрывов

Военный склад под Ачинском отремонтируют после пожара и взрывов

7 Августа 2019 г.
Специалисты подсчитывают ущерб
Новости Красноярска: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь

7 Августа 2019 г.
Горит 880 тысяч га леса
Новости Красноярска: Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

7 Августа 2019 г.
Это частное воздушное судно
Новости компаний
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются сильные ливни

На Красноярск надвигаются сильные ливни

6 Августа 2019 г.
Возможно усиление ветра
Новости Красноярска: Жара в Красноярске отступает

Жара в Красноярске отступает

5 Августа 2019 г.
Температура опустится во вторник
Новости Красноярска: Рыбу из красноярских магазинов проверили на содержание антибиотиков и ГМО

Рыбу из красноярских магазинов проверили на содержание антибиотиков и ГМО

7 Августа 2019 г.
Исследования проводят специалисты Роспотребнадзора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356