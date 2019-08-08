Ущерб от взрывов боеприпасов в Ачинске оценивает специальная комиссия

В Ачинске началась оценка ущерба, причиненного жителям, после взрывов боеприпасов. Ее проводит специальная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, военных и территориальных прокуратур, командования ЦВО, представители органов внутренних дел и МЧС, а также сотрудники администрации.

«Проводятся мероприятия по осмотру всех жилых домов, в том числе и многоквартирных домов на территории военного городка, где уже начались восстановительные работы. На предмет повреждений осматриваются и ограждающие конструкции домов. Стены домов в порядке, выявили несколько повреждений кровельного полотна, выбиты стекла в окнах. Сегодня будет произведен свод всей информации, а также запланированы силы и средства для оперативного восстановления», - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В военном ведомстве заявили, что инфраструктура города и близлежащих поселков, социальные объекты и жилые дома в результате ЧП не пострадали. В Каменке, где был центр взрывов, повреждены несколько деревянных домов, взрывной волной выбиты окна.

«Специально созданная комиссия Минобороны и краевых властей проведет оценку нанесенного ущерба жилью и социальным объектам населенных пунктов для оказания помощи в восстановления жилья. Для удобства комиссия организует свою работу на базе районного военного комиссариата», - добавили в Минобороны.

Жители, которые самостоятельно обнаружат ущерб от ЧП, могут обратиться в комиссию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что 5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов воинской части поселка Каменка произошел пожар, в результате которого начались взрывы. Детонация продолжалась более 10 часов. В результате ЧП погиб один человек – пожарный, еще 12 человек пострадали. Из Ачинска и окрестностей было эвакуировано 9,5 тысячи человек, более 6 тысяч выехали самостоятельно.