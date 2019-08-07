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На правом берегу Красноярска рухнул кран

Главная Происшествия
Красноярск
15:36 7 Августа 2019
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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На правом берегу Красноярска рухнул кран. Инцидент произошел 7 августа на металлобазе по ул. Марии Цукановой. Свидетели сообщили об одном погибшем — это мужчина, который в момент ЧП находился в кабине машины. Информация о случившемся появилась в социальных сетях. 

В МЧС журналистам подтвердили, что такой несчастный случай зафиксирован, однако помощь спасателей предприятию не понадобилась.

На кадрах с места событий видно, что кран упал на бок, разрушив деревянную постройку. Очевидцы утверждают, что такие машины использовали не для строительства, а для погрузки металла. 

На месте уже работает следственная группа, другие подробности происшествия выясняются. 

Фото: vk.com/krasnetip

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