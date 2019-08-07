Военный склад под Ачинском отремонтируют после пожара и взрывов

Военный склад под Ачинском, на котором 5 августа произошел пожар, решено отремонтировать. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Восстановительные работы на объекте уже начались, военные завезли строительные материалы.

Напомним, пожар на складе артиллерийских боеприпасов рядом с поселком Каменка Ачинского района произошел вечером 5 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. В Ачинске и близлежащих населенных пунктах ввели режим ЧС, была объявлена эвакуация. 6 августа ситуация нормализовалась — пожар потушили, а взрывы прекратились. Жителей Ачинска поездами вернули в город из Красноярска.

Отметим, что сейчас специалисты подсчитывают ущерб от взрывов на военном объекте. Людям, чьи дома и квартиры пострадали, также выплатят деньги. Как рассказали в краевой полиции, случаев мародерства во время эвакуации не было.