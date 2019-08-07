Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь

В Красноярском крае за сутки увеличилась площадь лесных пожаров. На севере региона, в зоне контроля, зафиксировано 80 лесных пожаров (844 тысяч га), говорится в сводках Авиалесоохраны.

В тушении возгораний в лесах задействованы около 1200 человек, в том числе и федеральный резерв», — рассказали в краевом правительстве.

На помощь региону отправили пожарных из Томской области. До этого в Красноярск прибыли спасатели из Омска, Хакасии, Новосибирской и Кемеровской областей и Алтайского края.

Напомним, самолеты и вертолеты Минобороны завершили миссию по тушению очагов в Красноярском крае. На охваченные огнем территории в нашем регионе и соседней Иркутской области было сброшено более 8 млн тонн воды. Задачи, поставленные ведомством, выполнены.

Как сказал ранее губернатор Красноярского края Александр Усс, пик лесных возгораний в Красноярском крае позади — от бушующей стихии не пострадал ни один объект экономики и жилой дом. Человеческих жертв также удалось избежать.