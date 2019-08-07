Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

На севере Красноярского края самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Об инциденте в Таймырском муниципальном районе сообщают представители ГУ МЧС по региону.

Воздушное судно является частным, на борту могут находиться максимум два человека. На поиски самолета был направлен вертолет Ми-8, пропавших также ищет региональный координационный центр поиска и спасания.

Известно, что частный самолет летел в направлении Усть-Тареи. Пилот должен был выйти на связь через 400 км после взлета с аэродрома, однако связи с судном долгое время не было.