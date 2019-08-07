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В Ачинске снят режим ЧС

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Красноярск
08:28 7 Августа 2019
мчс, ачинск, взрыв, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Жители Ачинска возвращаются в свои дома. Во вторник вечером в городе был снят режим ЧС. В Ачинском районе чрезвычайный режим продолжает действовать, однако зона возможного поражения сокращена до семи километров от деревни Каменка до железнодорожного переезда, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Угрозы жизни и здоровью жителям Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома. В Ачинске оперативно запускаются общественный транспорт - автобусы и трамваи», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Из эвакуационных пунктов людей вывозят на автобусах. Из Красноярска, где также располагались пункты временного пребывания, было направлено в Ачинск три электрички.

Напомним, 5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов воинской части поселка Каменка произошел пожар, в результате которого начались взрывы. Детонация продолжалась более 10 часов. В результате ЧП погиб один человек – пожарный, еще 12 человек пострадали. Из Ачинска и окрестностей эвакуировали 9,5 тысячи человек, более 6 тысяч выехали самостоятельно.

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