7 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Военная авиация завершила тушение лесных пожаров в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
08:54 7 Августа 2019
лесные пожары, авиация, минобороны, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Авиация Минобороны завершает свое участие в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В пресс-службе ведомства сообщили, что военные выполнили свою часть работы.

«По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае, все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», - заявлено в официальном релизе.

Накануне самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 совершили 32 вылета, сбросив на горящую тайгу 1 157 тонн воды. В результате было потушено 150 тысяч гектаров леса.

В тушении лесных пожаров в Сибири военные летчики участвовали с 1 августа. В общей сложности было сброшено 8 миллионов тонн воды, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По последним официальным данным, площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 770 тысяч гектаров.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ачинске снят режим ЧС

В Ачинске снят режим ЧС

7 Августа 2019 г.
Люди возвращаются в свои дома
Новости Красноярска: Взрывов нет: пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили

Взрывов нет: пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили

6 Августа 2019 г.
Возгорание тушили самолеты Ил-76
Новости Красноярска: Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

6 Августа 2019 г.
Взрывы продолжаются
Новости Красноярска: 12 человек пострадали в результате взрывов на складе с боеприпасами под Ачинском

12 человек пострадали в результате взрывов на складе с боеприпасами под Ачинском

6 Августа 2019 г.
Среди пострадавших есть пожарный
Новости Красноярска: Эвакуированных из-за взрывов жителей Ачинского района электричками перевезли в Красноярск

Эвакуированных из-за взрывов жителей Ачинского района электричками перевезли в Красноярск

6 Августа 2019 г.
Спецрейсом доставлены 296 граждан
Новости Красноярска: Люди эвакуируются из Ачинска из-за взрывов на складе боеприпасов

Люди эвакуируются из Ачинска из-за взрывов на складе боеприпасов

5 Августа 2019 г.
Организованы пункты временного размещения
Новости компаний
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор проверил радиацию в зоне взрывов под Ачинском

Роспотребнадзор проверил радиацию в зоне взрывов под Ачинском

6 Августа 2019 г.
Фон в норме
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются сильные ливни

На Красноярск надвигаются сильные ливни

6 Августа 2019 г.
Возможно усиление ветра
Новости Красноярска: Жара в Красноярске отступает

Жара в Красноярске отступает

5 Августа 2019 г.
Температура опустится во вторник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356