Военная авиация завершила тушение лесных пожаров в Красноярском крае

Авиация Минобороны завершает свое участие в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В пресс-службе ведомства сообщили, что военные выполнили свою часть работы.

«По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае, все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», - заявлено в официальном релизе.

Накануне самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 совершили 32 вылета, сбросив на горящую тайгу 1 157 тонн воды. В результате было потушено 150 тысяч гектаров леса.

В тушении лесных пожаров в Сибири военные летчики участвовали с 1 августа. В общей сложности было сброшено 8 миллионов тонн воды, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По последним официальным данным, площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 770 тысяч гектаров.