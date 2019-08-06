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Взрывов нет: пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили

Главная Происшествия
Красноярск
16:01 6 Августа 2019
происшествия, красноярск, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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На военном арсенале под Ачинском полностью потушили возгорание. Взрывы от артиллерийских боеприпасов прекратились, сообщили в Минобороны России. 

«Пожар на складе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. Детонация боеприпасов прекратилась», — заявили в ведомстве. 

Отметим, что склад теперь будут заливать с воздуха — для этого используют самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. На территории Ачинского района по-прежнему действует режим ЧС. Планируются выезды саперов и военных, около 100 человек. 

Напомним, в результате ЧП пострадали 12 человек. Еще один — пропал без вести. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, есть свидетели его гибели, однако информация не подтверждена. Глава региона посетил пункт временного размещения в Красноярске — там сейчас находятся люди, эвакуированные из Ачинска. 

«До 20:00 местного времени решение об изменении конфигурации места ЧП будет принято. Куда-то можно запустить людей, какие-то территории по-прежнему будут закрыты. Прошу терпения», — отметил губернатор. 

 

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