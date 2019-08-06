Взрывов нет: пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили

На военном арсенале под Ачинском полностью потушили возгорание. Взрывы от артиллерийских боеприпасов прекратились, сообщили в Минобороны России.

«Пожар на складе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. Детонация боеприпасов прекратилась», — заявили в ведомстве.

Отметим, что склад теперь будут заливать с воздуха — для этого используют самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. На территории Ачинского района по-прежнему действует режим ЧС. Планируются выезды саперов и военных, около 100 человек.

Напомним, в результате ЧП пострадали 12 человек. Еще один — пропал без вести. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, есть свидетели его гибели, однако информация не подтверждена. Глава региона посетил пункт временного размещения в Красноярске — там сейчас находятся люди, эвакуированные из Ачинска.