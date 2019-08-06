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Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

Главная Происшествия
Красноярск
12:51 6 Августа 2019
ачинск, происшествия, взрыв
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал журналистам об обстановке в Ачинском районе, где до сих пор продолжаются серии взрывов на складе с артиллерийскими боеприпасами. Жителям близлежащих районов не рекомендуют возвращаться в свои дома. 

«Мы не рекомендуем людям возвращаться в места их проживания, так как четких гарантий о том, что эта территория является безопасной, пока нет», — пояснил глава региона. 

По данным МЧС на 10:00, взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части продолжаются, но их интенсивность уменьшилась. 

В пунктах временного размещения сейчас находятся почти 5 тысяч человек. Всего на территории региона действует 83 ПВР. 

«Правительство выполнило все предложения комиссии по ЧС. Была запланирована эвакуация 16 тысяч жителей. Это Назаровский, Ачинский районы и сам Ачинск. Более 6 тысяч человек выехали самостоятельно. Сейчас завершается эвакуация 400 пациентов психо-неврологического стационара Ачинска. Мы считаем, что самый тяжелый период организационной работы закончен. В Красноярске подготовлено еще более 10 тысяч мест для эвакуации людей», — сказал заместитель председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов

Также свой комментарий дал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. 

«Причину определит следствие. Но, скорее всего, причина ЧП — человеческий фактор. По нашим данным, есть один пропавший без вести, но мы пока не можем это подтвердить. Я пешком прошел Каменку и вернулся 1,5 часа назад. Вся деревня стоит «живая». Я насчитал по всем населенным пунктам 15 разбитых окон и три крыши», — сказал чиновник. 

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