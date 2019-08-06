12 человек пострадали в результате взрывов на складе с боеприпасами под Ачинском

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе увеличилось до 12. Сегодня, 6 августа, еще одного человека доставили в больницу. По предварительным данным, баротравму получил пожарный, решается вопрос о его госпитализации, сообщает РИА «Новости».

В краевом Минздраве рассказали о состоянии пострадавших.

«Пять человек с поражениями средней тяжести были госпитализированы. В настоящий момент, три человека находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов были направлены в Красноярск. Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести», — пояснили в ведомстве.

Остальным шести пострадавшим помощь оказали на месте — их травмы квалифицируются как легкие. Пациентов осмотрели и отпустили домой.

Отметим, что на территории Ачинского района действует режим ЧС. Людей, проживающих рядом с воинской частью, эвакуируют.