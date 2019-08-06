Эвакуированных из-за взрывов жителей Ачинского района электричками перевезли в Красноярск

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил властям Ачинского района организовать эвакуацию людей, проживающих в 7-километровой зоне от территории войсковой части, где накануне произошли взрывы. В их числе оказались следующие поселки: пос. Каменка, д. Каменка, пос. Ключи, с. Заворки, пос. Горный и д. Малый Улуй). Людей переместили в пункты временного размещения в с. Ястребово, пос. Тарутино, пос. Малиновка и Назарово.

«Во вторую очередь поручено эвакуировать жителей населенных пунктов, находящихся в 15-километровой зоне от войсковой части, включающей район Стройки, Юго-Восточного района, микрорайона 7Б, микрорайоны №№ 1-9, микрорайон Авиатор, пос. Мазульский, пос. Солнечный Ачинска», — говорится в сообщении краевого правительства.

Кроме того, сегодня, 6 августа, из Ачинска в Красноярск прибыли два электропоезда. На них приехали 478 человек.

«Прибывших граждан на автобусах доставили в пункт временного размещения, организованный в одном из общежитий Железнодорожного района Красноярска», — рассказали в краевом правительстве.

В самом Ачинске развернуто 10 ПВР, где сейчас находятся 1516 человек.

Напомним, возгорание на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским снарядам, которое привело к многочисленным взрывам, произошло вечером 5 августа.

Фото: adm-achinsk.ru