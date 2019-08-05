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Люди эвакуируются из Ачинска из-за взрывов на складе боеприпасов

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Красноярск
22:39 5 Августа 2019
ачинск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ачинске и близлежащих поселках началась эвакуация местных жителей из-за пожара и взрывов на складе с боеприпасами на военной базе в поселке Каменка. Около 6 тысяч человек покидают свои дома по просьбе властей, другие уезжают из города самостоятельно. 

На сайте администрации Ачинска сказано, что в городе открыто несколько эвакуационных пунктов — в школах №№ 12,18 и 1. Для людей организовано питание. 

«До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет! Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении. 

По последним данным, в результате ЧП пострадали восемь человек, также сообщается об одном погибшем. Позже в Минобороны опровергли информацию об умершем в результате полученных травм мужчине. 

Напомним, губернатор Александр Усс в Ачинске проводит заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

«По нашим оценкам, должно быть эвакуировано порядка 6 тыс. человек, по большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия». 

5 августа около 17 часов произошел пожар на складе Центра материально-технического обеспечения ЦВО под Ачинском. Загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

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