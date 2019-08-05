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Губернатор срочно выехал на место ЧП под Ачинском

Главная Происшествия
Красноярск
19:57 5 Августа 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинский район, где некоторое время назад прогремели взрывы. Главе региона доложили, что ЧП зафиксировано в 17:00 на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части. Хранилище расположено в 5 км от поселка Каменка Ачинского района. Причиной стало возгорание, которое и привело к взрывам.  

​«Было принято решение оперативно вылететь в Ачинский район, чтобы на месте разобраться в ситуации, заслушать доклады и дать необходимые поручения», — рассказали в пресс-службе губернатора. 

​Также на место ЧП вылетели начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин и начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

​«Территория оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника. Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище», — пояснили в правительстве. 

Напомним, по данным СМИ, в результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе ребенок. 

Фото: Instagram

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