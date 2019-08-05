На артиллерийском складе под Ачинском взорвались снаряды

В районе деревни Каменка Ачинского района на артиллерийском складе взорвались снаряды. Хранилище пороховых зарядов загорелось. Громкие звуки от взрывов были слышны даже жителям соседних населенных пунктов, сообщают очевидцы.

В пресс-службе ЦВО журналистам рассказали, что личный состав склада эвакуирован. В настоящее время идет локализация очага возгорания привлекается пожарная бронетехника.

Власти Ачинска, тем временем, проводят срочное совещание, людям не рекомендуют ехать в сторону воинской части. Из близлежащих населенных пунктов эвакуируют людей — всех просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Как пишет газета «Известия», в ЧП не обошлось без пострадавших. Осколочные ранения получили два человека, которые находились на складе. Позже СМИ сообщили о четырех пострадавших.

«Сейчас в администрации города проходит экстренное заседание штаба. Прорабатываются вопросы по готовности приема пострадавших в районе ЧП, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта», — говорится в сообщении администрации Ачинска.

По данным РИА «Новости», в двух артиллерийских складах под Ачинском может быть свыше 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

Видео: Рен-ТВ