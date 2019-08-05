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На артиллерийском складе под Ачинском взорвались снаряды

Главная Происшествия
Красноярск
19:21 5 Августа 2019
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В районе деревни Каменка Ачинского района на артиллерийском складе взорвались снаряды. Хранилище пороховых зарядов загорелось. Громкие звуки от взрывов были слышны даже жителям соседних населенных пунктов, сообщают очевидцы.

В пресс-службе ЦВО журналистам рассказали, что личный состав склада эвакуирован. В настоящее время идет локализация очага возгорания  привлекается пожарная бронетехника. 

Власти Ачинска, тем временем, проводят срочное совещание, людям не рекомендуют ехать в сторону воинской части.  Из близлежащих населенных пунктов эвакуируют людей — всех просят сохранять спокойствие и не паниковать. 

Как пишет газета «Известия», в ЧП не обошлось без пострадавших. Осколочные ранения получили два человека, которые находились на складе. Позже СМИ сообщили о четырех пострадавших. 

«Сейчас в администрации города проходит экстренное заседание штаба. Прорабатываются вопросы по готовности приема пострадавших в районе ЧП, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта», — говорится в сообщении администрации Ачинска. 

По данным РИА «Новости», в двух артиллерийских складах под Ачинском может быть свыше 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра. 

Видео: Рен-ТВ

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