На озере в Красноярском крае 10-летняя девочка погибла под винтом моторной лодки

На озере Большое в Шарыповском районе погибла 10-летняя девочка. Она попала под винт моторной лодки. Инцидент произошел 3 августа, сообщили в краевом следственном комитете.

Установлено, что девочка купалась в озере. В это время близко к берегу проплывал лодочник, который допустил наезд на школьницу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

В тот же день следователи установили личность лодочника. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП на воде. Расследование уголовного дела продолжается.