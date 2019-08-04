4 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Авиация минобороны заливает сибирские пожары

Главная Происшествия
Красноярск
16:39 4 Августа 2019
минобороны, лесные пожары, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Авиация минобороны РФ потушила в Красноярском крае и Иркутской области в первой половине дня 4 августа лесные пожары на площади более 70 тыс. га. О ходе борьбы со стихией сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Ликвидировано 36 очагов открытого возгорания. Самолеты Ил-76 ВТА совершили 12 вылетов, выполнив сброс свыше 504 т воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 14 вылетов и 28 сбросов воды, всего - 140 т воды», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным минобороны, с начала августа его авиация сбросила на горящие леса свыше 4,2 тыс. т воды, потушив пожары на площади более 520 га.

Сегодня в пресс-службе «Авиалесоохраны» сообщили «Интерфаксу», что за минувшие сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 6,5 тыс. га, при этом площадь пожаров в зонах контроля уменьшилась на 177 тыс. га.

Тем временем, в Красноярск из Алтайского края прибыла аэромобильная группировка МЧС. По данным главного управления ведомства по Красноярскому краю, в ее составе 85 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы. Сегодня они выдвинутся в Богучанский район.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заболевших туристов эвакуировали вертолетом из красноярского парка «Ергаки»

Заболевших туристов эвакуировали вертолетом из красноярского парка «Ергаки»

4 Августа 2019 г.
Девушку и мужчину доставили в абаканскую больницу
Новости Красноярска: Су-24МР займутся аэрофотосъемкой красноярских пожаров

Су-24МР займутся аэрофотосъемкой красноярских пожаров

4 Августа 2019 г.
Два самолета-разведчика переброшены из Челябинской области
Новости Красноярска: Потушен лесной пожар на территории в заповеднике «Тунгусский»

Потушен лесной пожар на территории в заповеднике «Тунгусский»

3 Августа 2019 г.
Пожар возник на непроходимой территории заповедника из-за сухой грозы.
Новости Красноярска: Губернатор Усс лично наблюдает: тушить лесные пожары возможно

Губернатор Усс лично наблюдает: тушить лесные пожары возможно

3 Августа 2019 г.
Он улетел в Эвенкию
Новости Красноярска: Самолеты МО возобновили тушение лесных пожаров в Красноярском крае

Самолеты МО возобновили тушение лесных пожаров в Красноярском крае

3 Августа 2019 г.
Из аэропорта Красноярска вылетело для тушения пожаров шесть Ил-76.
Новости Красноярска: Краевой суд может пересмотреть суровое наказание экс-депутату Волкову

Краевой суд может пересмотреть суровое наказание экс-депутату Волкову

2 Августа 2019 г.
Апелляционную жалобу рассмотрят 14 августа
Новости компаний
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Заповедник «Столбы» закрывают для туристов

Заповедник «Столбы» закрывают для туристов

1 Августа 2019 г.
Запрет начнет действовать со 2 августа
Новости Красноярска: В Красноярске водитель на BMW протаранил полицейский автомобиль

В Красноярске водитель на BMW протаранил полицейский автомобиль

1 Августа 2019 г.
Пассажир иномарки показывал поддельные корочки судьи
Новости Красноярска: Красноярские ученые рассказали, когда восстановится лес после пожаров

Красноярские ученые рассказали, когда восстановится лес после пожаров

2 Августа 2019 г.
Срок восстановления лесов зависит от очень многих факторов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356