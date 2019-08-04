Авиация минобороны заливает сибирские пожары

Авиация минобороны РФ потушила в Красноярском крае и Иркутской области в первой половине дня 4 августа лесные пожары на площади более 70 тыс. га. О ходе борьбы со стихией сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Ликвидировано 36 очагов открытого возгорания. Самолеты Ил-76 ВТА совершили 12 вылетов, выполнив сброс свыше 504 т воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 14 вылетов и 28 сбросов воды, всего - 140 т воды», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным минобороны, с начала августа его авиация сбросила на горящие леса свыше 4,2 тыс. т воды, потушив пожары на площади более 520 га.

Сегодня в пресс-службе «Авиалесоохраны» сообщили «Интерфаксу», что за минувшие сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 6,5 тыс. га, при этом площадь пожаров в зонах контроля уменьшилась на 177 тыс. га.

Тем временем, в Красноярск из Алтайского края прибыла аэромобильная группировка МЧС. По данным главного управления ведомства по Красноярскому краю, в ее составе 85 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы. Сегодня они выдвинутся в Богучанский район.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю