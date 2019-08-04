Заболевших туристов эвакуировали вертолетом из красноярского парка «Ергаки»

Спасателям из Хакасии пришлось эвакуировать из красноярского природного парка «Ергаки» сразу двух заболевших туристов. Их доставили в аэропорт Абакана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МЧС по Республике Хакасия, вертолет Ми-8 был отправлен в «Ергаки» из столицы республики в 11:00 в минувшую пятницу. Такое решение было принято после того, как поступил сигнал о том, что у 27-летней туристки с подозрением на аппендицит резко ухудшилось состояние. На месте сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда выяснили, что в помощи также нуждается 66-летний турист. По-видимому, у него возникли проблемы с сердцем.

«Чтобы не травмировать раненых долгой транспортировкой, борт МЧС выполнил филигранно точную посадку посреди туристического лагеря, находящегося в окружении деревьев», - сообщили в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

В Абакане туристов передали в республиканскую больницу.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия