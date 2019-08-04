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Су-24МР займутся аэрофотосъемкой красноярских пожаров

Главная Происшествия
Красноярск
13:15 4 Августа 2019
минобороны, лесные пожары, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиационная группировка, участвующая в тушении пожаров в Красноярском крае, усилена двумя самолетами-разведчиками Су-24МР. Они будут использоваться для аэрофотосъемки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным минобороны РФ, экипажи самолетов выполнили перебазирование с аэродрома дислокации в Челябинской области. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, на аэродроме Шагол на Южном Урале с 2010 года базируется второй смешанный авиационный полк. В его летном парке находятся бомбардировщики Су-24 и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

«Самолет Су-24 МР оснащен аппаратурой, позволяющей осуществлять всепогодную воздушную разведку днем и ночью в широком диапазоне высот и скоростей, в реальном масштабе времени. Оборудование самолета-разведчика включает РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой, аппаратуру телевизионной разведки и аэрофотооборудование. В сменных подвесных контейнерах размещается оборудование лазерной, радиотехнической и радиационной разведки», - отметили в оборонном ведомстве.

Для проведения визуальной разведки пожароопасных районов в аэропорт Красноярска также прибыл транспортный самолет Ан-26 объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Фото: сайт госкорпорации «Роскосмос»

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