Потушен лесной пожар на территории в заповеднике «Тунгусский»

Потушен лесной пожар на особо охраняемой природной территории в заповеднике «Тунгусский». Об этом сообщила сегодня Федеральная Авиалесоохрана.

«Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар возник на непроходимой территории заповедника из-за сухой грозы. На тушение пожара были направлены 80 авиапожарных, их доставлял вертолет Ми-8.

Распространение огня в заповеднике остановили на площади 1570 гектаров в конце июля, а 2 августа Авиалесоохране удалось полностью ликвидировать все очаги пожара.

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