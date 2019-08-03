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Потушен лесной пожар на территории в заповеднике «Тунгусский»

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Красноярск
18:14 3 Августа 2019
ликвидация, заповедник, красноярск, лесные пожары, происшествия
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Потушен лесной пожар на особо охраняемой природной территории в заповеднике «Тунгусский». Об этом сообщила сегодня Федеральная Авиалесоохрана.

«Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар возник на непроходимой территории заповедника из-за сухой грозы. На тушение пожара были направлены 80 авиапожарных, их доставлял вертолет Ми-8.

Распространение огня в заповеднике остановили на площади 1570 гектаров в конце июля, а 2 августа Авиалесоохране удалось полностью ликвидировать все очаги пожара.

Фото twitter.com 

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