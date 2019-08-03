Губернатор Усс лично наблюдает: тушить лесные пожары возможно

Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с начальником ГУ МЧС по краю Игорем Лисиным вылетели к месту лесных пожаров, действующих в Эвенкии, на самолете Ил-76 Минобороны России.

Таким образом глава края лично сможет наблюдать за реальность тушения пламени в труднодоступных местах. Сейчас в Эвенкии зафиксировано около 100 пожаров. Угрозы населенным пунктам они не представляют. При этом, по заверению власти, ситуация с лесными пожарами в регионе по-прежнему находится под контролем.

Напомним, для борьбы с лесными пожарами в крае сформирована масштабная группировка сил и средств, включающая более 900 человек и около 100 единиц техники. Помощь наземным группировкам с воздуха оказывают самолеты Ил-76 Минобороны РФ, самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС России.

За последние сутки экипажи самолетов Бе-200 осуществили 16 сливов по 10 тонн воды на очаги возгорания в Богучанском районе. В том же муниципалитете применялись два вертолета Ми-8, которые произвели 32 слива по 3 тонны.

В Эвенкии и Абанском районе за сутки экипажи 10 самолетов Ил-76 осуществили 26 сливов по 42 тонны - всего 1092 тонны воды. 5 вертолетов Ми-8 произвели 58 сливов по 5 тонн - всего 290 тонн воды.