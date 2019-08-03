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Самолеты МО возобновили тушение лесных пожаров в Красноярском крае

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Красноярск
13:59 3 Августа 2019
красноярск, лесные пожары, минобороны
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Военно-транспортные самолеты Ил-76 приступили к тушению пожаров в Красноярском крае 3 августа после ночного перерыва, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«По состоянию на 07:00 местного времени (03:00 мск) из аэропорта Красноярска вылетело для тушения пожаров шесть Ил-76. Отправка осуществляется парами, каждый самолет заправлен 42 тоннами воды», - цитирует ведомство РИА Новости. .

В пресс-службе военного ведомства добавили, что в субботу будет проведено не менее 20 вылетов Ил-76, которые сбросят 840 тонн воды.

Авиация Минобороны РФ в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушила 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров.

 

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