Самолеты МО возобновили тушение лесных пожаров в Красноярском крае

Военно-транспортные самолеты Ил-76 приступили к тушению пожаров в Красноярском крае 3 августа после ночного перерыва, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«По состоянию на 07:00 местного времени (03:00 мск) из аэропорта Красноярска вылетело для тушения пожаров шесть Ил-76. Отправка осуществляется парами, каждый самолет заправлен 42 тоннами воды», - цитирует ведомство РИА Новости. .

В пресс-службе военного ведомства добавили, что в субботу будет проведено не менее 20 вылетов Ил-76, которые сбросят 840 тонн воды.

Авиация Минобороны РФ в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушила 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров.