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Краевой суд может пересмотреть суровое наказание экс-депутату Волкову

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 2 Августа 2019
красноярск, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-депутата Горсовета Аркадия Волкова. Слушание по делу назначено на 14 августа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Напомним, в мае 2019 года Волкова приговорили к семи годам строго режима за взятки и мошенничество. Защита экс-депутата сочла приговор суда слишком строгим и подала апелляционную жалобу. Обвинение просило для Волкова наказание в виде 11 лет лишения свободы. 

Экс-депутата признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Так, в 2016-2017 годах Волков организовал социальный проект «Машина добрых дел». Он помогал малоимущим красноярцам в решении бытовых проблем. Проект, по версии следователей, не отличался особой честностью. Чтобы обеспечить «Машину добрых дел» работниками, Волков договорился с руководством КрасТЭК» о трудоустройстве трех человек. За это депутат обещал покровительство компании. В случае отказа он пригрозил чинить препятствия в деятельности организации.

Позже правоохранители рассказали еще об одном эпизоде, связанным с социальным проектом. Волков попросил директора одной из УК предоставить ему двух сотрудников при условии, что их работу будет оплачивать сторонняя фирма. Экс-депутата также обвинили в фиктивном трудоустройстве своего родственника в другую компанию. 

Примечательно, что во всех преступлениях Волков признался в зале суда. Фигурант активно сотрудничал со следствием. 

фото: Александр Черных

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