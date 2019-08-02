Краевой суд может пересмотреть суровое наказание экс-депутату Волкову

Красноярский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-депутата Горсовета Аркадия Волкова. Слушание по делу назначено на 14 августа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в мае 2019 года Волкова приговорили к семи годам строго режима за взятки и мошенничество. Защита экс-депутата сочла приговор суда слишком строгим и подала апелляционную жалобу. Обвинение просило для Волкова наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Экс-депутата признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Так, в 2016-2017 годах Волков организовал социальный проект «Машина добрых дел». Он помогал малоимущим красноярцам в решении бытовых проблем. Проект, по версии следователей, не отличался особой честностью. Чтобы обеспечить «Машину добрых дел» работниками, Волков договорился с руководством КрасТЭК» о трудоустройстве трех человек. За это депутат обещал покровительство компании. В случае отказа он пригрозил чинить препятствия в деятельности организации.

Позже правоохранители рассказали еще об одном эпизоде, связанным с социальным проектом. Волков попросил директора одной из УК предоставить ему двух сотрудников при условии, что их работу будет оплачивать сторонняя фирма. Экс-депутата также обвинили в фиктивном трудоустройстве своего родственника в другую компанию.

Примечательно, что во всех преступлениях Волков признался в зале суда. Фигурант активно сотрудничал со следствием.

фото: Александр Черных