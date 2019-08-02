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В лесу под Красноярском пропали отец с 6-летней дочерью

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Красноярск
13:23 2 Августа 2019
происшествия, красноярск, пропавшие, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Березовском районе Красноярска пропали 29-летний мужчина и его 6-летняя дочь. Заявление в отдел полиции поступило от жительницы Красноярска. По ее словам, 1 августа ее супруг и дочь отправились в лес в районе Черной сопки и до настоящее момента не вернулись. 

«Создана поисковая группа, в которую вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, спасатели, а также волонтеры», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По данным телеканала «Енисей», пропавшие сами вышли к спасателям. Как выяснилось, 29-летний мужчина повел свою дочь показать потухший вулкан. У него разрядились все средства связи, и родственники не смогли выбраться. 

«Днем 2 августа они услышали шум истребителей и шли на него, а затем выбрались к дороге, где их встретили спасатели», — рассказали корреспонденты. 

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