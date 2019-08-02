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Раненого в голову ребенка из семьи староверов доставили в Красноярск

Главная Происшествия
Красноярск
10:45 2 Августа 2019
в красноярском крае, дети, происшествия, оружие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В сибирской тайге в семье староверов был ранен в голову 3-летний ребенок. В Следственном комитете по Красноярскому краю сообщили, что родители отправились на покос, а двое детей остались дома одни. Во время игры 6-летний мальчик взял ружье и выстрелил. Пуля попала в голову 3-летнего брата. Старший побежал в поле искать родителей, чтобы те помогли малышу. Отцу пришлось на лодке проплыть 120 километров по таежным речкам до ближайшего поселения, куда можно было вызвать медиков.

Раненого мальчика рейсом санавиации доставили из отдаленного старообрядческого поселения в тайге в Борскую районную больницу. Врачи решили экстренно транспортировать ребенка в Красноярск.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением оружия».

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