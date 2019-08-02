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Чиновники краевого Минлесхоза попали под следствие за бездействие при лесных пожарах

Главная Происшествия
Красноярск
09:57 2 Августа 2019
лесные пожары, уголовное, преступление, государство и власть
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В отношении неустановленных должностных лиц краевого министерства лесного хозяйства возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Следственный комитет подозревает чиновников в бездействии во время масштабных лесных пожаров.

«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе силового ведомства.

Сейчас следователи проводят работу по установлению лиц, причастных к преступлению. В краевом Минлесхозе проходят обыски с целью изъятия документации, следователи допрашивают свидетелей, возможно, потребуется проведение экспертиз.

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