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Дым от пожаров в Сибири накрыл США и Канаду

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 2 Августа 2019
канада, лесные пожары, сша
Автор: Sibnovosti.ru
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«Роскосмос» опубликовал фото горящей в Сибири тайги, сделанные с орбиты. На снимке видны масштабы стихии. Данные дистанционного зондирования в объеме около двух миллионов квадратных километров преданы в МЧС.

«Госкорпорация «Роскосмос» поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий», - сообщили в пресс-службе.

По официальным данным, в Сибири горит около 3 млн гектаров леса. Дым дошел до Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. При этом в NASA заявили, что дым от лесных пожаров в Сибири достиг Аляски и западного побережья Канады. Задымленность наблюдается в Ванкувере, Сиэтле, а также в восточной части Тихого океана.

Глава федерального Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше показателей 2018 года. Всего в Сибири зафиксировано 232 пожара, из них 137 действуют в Иркутской области, 94 — в Красноярском крае. Площадь пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В регионе действует режим ЧС.

 

фото: «Роскосмос»

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