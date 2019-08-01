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В Красноярске водитель на BMW протаранил полицейский автомобиль

Главная Происшествия
Красноярск
14:55 1 Августа 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске водитель на BMW пытался скрыться от сотрудников полиции и въехал в автомобиль ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Сотрудники Госавтоинспекции во время дежурства заметили автомобиль BMW, передние и боковые стекла у машины были затонированы. Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот не обратил внимание на сигналы. 

«Инспекторы начали преследование нарушителя, одновременно через СГУ требуя от водителя прижаться к обочине. В результате преследования автомобиль ДПС перекрыл дорогу иномарке, после чего водитель допустил столкновение с патрульной машиной», — говорится в сообщении. 

Машине ДПС был причинен незначительный ущерб. В иномарке BMW находились два человека — водитель и пассажир. Последний пытался предъявить правоохранителям удостоверение судьи, но документ оказался поддельным. 

Мужчин доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы. Водитель был арестован на 14 суток за неповиновение сотруднику ГИБДД. Пассажиру иномарки грозит уголовный срок за подделку документов. 

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