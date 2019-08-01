В Красноярске водитель на BMW протаранил полицейский автомобиль

В Красноярске водитель на BMW пытался скрыться от сотрудников полиции и въехал в автомобиль ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Сотрудники Госавтоинспекции во время дежурства заметили автомобиль BMW, передние и боковые стекла у машины были затонированы. Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот не обратил внимание на сигналы.

«Инспекторы начали преследование нарушителя, одновременно через СГУ требуя от водителя прижаться к обочине. В результате преследования автомобиль ДПС перекрыл дорогу иномарке, после чего водитель допустил столкновение с патрульной машиной», — говорится в сообщении.

Машине ДПС был причинен незначительный ущерб. В иномарке BMW находились два человека — водитель и пассажир. Последний пытался предъявить правоохранителям удостоверение судьи, но документ оказался поддельным.

Мужчин доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы. Водитель был арестован на 14 суток за неповиновение сотруднику ГИБДД. Пассажиру иномарки грозит уголовный срок за подделку документов.