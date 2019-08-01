Краевого депутата Сергея Титова оставили под арестом

Суд Центрального района Красноярска оставил депутата краевого Заксобрания Сергея Титова под стражей. Соответствующее решение высшая инстанция вынесла накануне. Об этом сообщили красноярские СМИ.

Содержание Титова под арестом продлится еще два месяца. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей о мере пресечения. Защита просила высшую инстанцию о домашнем аресте, но в апелляции было отказано.

Напомним, парламентарий Сергей Титов подозревается в мошенничестве. По версии следователей, в феврале 2018 года депутат предложил директору ресурсоснабжающей организации помощь в изменении тарифов ЖКХ. За услугу Титов якобы запросил 4 млн рублей — деньги были переданы парламентарию в течение 1,5 лет.

Фото: ЗС