Губернатор Красноярского края попросил 350 млн рублей на тушение лесных пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о потребности региона в дополнительных 350 млн рублей для увеличения интенсивности тушения лесных пожаров при помощи авиации. Об этом он заявил на совещании в Красноярске, которое проводит премьер Дмитрий Медведев.

«У нас есть потребность приблизительно в 350 миллионах рублей, чтобы мы могли увеличить интенсивность применения авиации в том числе и в зоне контроля», - сказал Усс.

Из Красноярска Дмитрий Медведев направится в Читу.

Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению лесных пожаров в стране, сообщили сегодня в пресс-службе главы государства.

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Ранее авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае с воздуха.

Режим ЧС в связи с природными пожарами введен в Иркутской области, Красноярском крае, в отдельных районах республик Саха (Якутия) и Бурятия.