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На севере края нашли партию краснокнижного осетра на 4,5 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:23 31 Июля 2019
красноярск, происшествия, рыба
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В селе Канготово Туруханского района в хозяйственной постройке обнаружили незаконную партию краснокнижной рыбы. Полицейские изъяли более 600 тушек на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Стерлядь и осетр браконьеры хранили в холодильниках на частной территории. Каждая рыба была упакована в пакет — улов готовили к продаже.  

«Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел изъято три незарегистрированных охотничьих ружья и патроны», — говорится в сообщении. 

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье «незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». 

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