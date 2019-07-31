На севере края нашли партию краснокнижного осетра на 4,5 млн рублей

В селе Канготово Туруханского района в хозяйственной постройке обнаружили незаконную партию краснокнижной рыбы. Полицейские изъяли более 600 тушек на сумму 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Стерлядь и осетр браконьеры хранили в холодильниках на частной территории. Каждая рыба была упакована в пакет — улов готовили к продаже.

«Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел изъято три незарегистрированных охотничьих ружья и патроны», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье «незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».