В Красноярске криптовалютчиков поймали с поличным на крупной краже электроэнергии

Служба экономической безопасности компании «КрасКом» вычислила незаконное подключение майнинговой фермы для добычи биткоинов к муниципальным электросетям. Крупное фермерское хозяйство по добыче цифровых монет расположилось в хозпостройках на задворках ул. Песочная в Ленинском районе. К электрическим сетям «КрасКома» криптовалютчики подключились без заключения договора ориентировочно весной 2019 года, сообщили в компании.

Факт криминальной деятельности задокументировали красноярские полицейские. В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» рассказали, что во время осмотра помещения правоохранители обнаружили и изъяли компьютерное оборудование общей стоимостью более 5 млн рублей, а также элементы самонесущих изолированных проводов. В течение двух месяцев криптовалютчики незаконно потребляли около 400 кВ/ч.

«По предварительным данным, сумма ущерба превышает 2 млн рублей. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

На создателей майнинговой фермы могут завести уголовное дело по статье «причинение особо крупного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Мы со своей стороны также проводим служебное расследование по факту несанкционированного подключения и параллельно готовим документы в суд о возмещение ущерба, причиненного предприятию криптовалютчиками фирмы «Вертикаль», — сказал заместитель генерального директора компании «КрасКом» Евгений Кадач.

Видео: компания «КрасКом»